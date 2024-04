Morata si rasa i capelli e litiga con la moglie Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello formano indubbiamente una delle coppie più belle e solide del mondo del calcio. Come tutte le coppie, però, anche il calciatore e l'influencer devono fare i conti con litigi e incomprensioni. È successo ad esempio di recente dopo l'ultima scelta dell'attaccante dell'Atletico Madrid . Alla Campello non è particolarmente piaciuto il cambio look del marito, dal quale ha avuto quattro figli.

Perché Morata e Alice Campello hanno litigato

"Stamattina mi sono svegliato e ho detto: "Perchè, no?". Ma mia moglie si è arrabbiata perché non l'ho avvisata. Ma bisogna provare anche cose nuove, no?", ha fatto sapere Alvaro Morata ai giornalisti che gli hanno chiesto del nuovo look. Il video-confessione è finito sui social network e alcuni follower, scherzando, hanno consigliato alla Campello di far dormire Morata sul divano per non averla avvisata della sua trasformazione.