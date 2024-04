Rugani e Michela Persico presto sposi: "E da oggi la nostra Chiesa..."

Fiori d'arancio in vista per Daniele Rugani e Michela Persico. Dopo otto anni d'amore e un figlio, Tommaso, la coppia sta per convolare a nozze. Il sì verrà pronunciato a fine maggio e a mano a mano la bionda soubrette sta aggiornando i suoi follower sul grande evento. "E da oggi la nostra Chiesa ci aspetta! Corso prematrimoniale fatto", ha scritto la Persico su Instagram, condividendo una foto che la ritrae accanto al calciatore con il certificato tra le mani.