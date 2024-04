La fidanzata di Rice sparisce da Instagram: "Potrebbe trovare di meglio"

"Rice avrebbe potuto trovare di meglio": da dicembre fino a oggi era questo il commento più ricorrente sotto i post Instagram di Lauren Fryer , fidanzata del centrocampista dell' Arsenal da 8 anni. La ragazza 24enne, per i tantissimi insulti ricevuti da diversi mesi, è stata costretta a cancellare ogni post dal suo profilo Instagram da oltre 75k follower.

Rice, la fidanzata rimuove tutti i post da Instagram

Anche Declan Rice dal suo profilo ha rimosso tutte le foto e i video insieme a lei lasciando solo quelli da calciatore. Secondo i tanti "leoni da tastiera", Lauren Fryer non rispetta dei presunti standard per essere la wags di un calciatore della nazionale inglese. Rice e la sua fidanzata hanno anche un figlio di nome Jude, che spesso compariva nelle foto insieme a loro, ma ora non ci sarà più nei profili Instagram dei genitori.