Cristiano Ronaldo lancia lo champagne più costoso al mondo: prezzo da capogiro

Cristiano Ronaldo si butta nel mercato degli alcolici a gamba tesa. Infatti CR7, insieme a sua sorella Elma Aveiro, ha creato lo champagne più costoso al mondo , "The 777 goals". Come facilmente intuibile, è stato realizzato per celebrare il 777esimo gol di Ronaldo e sono state realizzate "solo" 777 bottiglie .

Ronaldo, il prezzo da capogiro del suo nuovo champagne

Si tratta di una vera e propria gemma da collezione per gli appassionati. L'unico aspetto che potrebbe fermarli è il prezzo: infatti una bottiglia dello champagne di Ronaldo costa 1777 euro. Per far capire meglio il mercato, lo champagne che costava di più prima del lancio del "The 777 goals" era il Salon, che costa circa mille euro. Tutte le bottiglie sono numerate, dalla numero uno alla numero 777. Lo champagne viene prodotto in Francia ed è formato dal 50% di pinot nero e dal 50% di Chardonnay.