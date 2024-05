La moglie di Lautaro Martinez strega Fabio Fazio: la proposta in diretta tv

Prima volta in un talk show per Lautaro Martinez, ospite domenica 5 maggio di Che tempo che fa su Nove per parlare della vittoria dell'Inter in Serie A. Presente in studio, tra il pubblico, anche Agustina Gandolfo, la moglie dell'attaccante, che non ha lasciato indifferente il padrone di casa Fabio Fazio. Tanto che il conduttore ha fatto una proposta in diretta tv: "Lei dovrebbe fare televisione, spero che questa sera la notino in tanti, ci starebbe benissimo in tv. Io non conto nulla ma le farei fare televisione". Agustina ha sorriso: è pronta a diventare una protagonista del piccolo schermo?