Al Bano al veleno: "Troppo caos, l'Inno di Mameli non interessa a nessuno"

Rispetto per l'inno

Al Bano, comunque, non è tipo da scoraggiarsi:"Era la prima volta che facevo una cosa del genere, ma al di là dell'esito la rifarei. Si dovrebbe però cambiare qualcosa perché se giustamente la gente va allo stadio per la partita e non le importa nulla dell'inno d'Italia, c'è anche da dire che un momento del genere andrebbe vissuto in rispettoso silenzio. Non è possibile fare quel casino, non è una fiera".