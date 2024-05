Cristiano Ronaldo svela la sua regola: dopo le 22 non fa mai una cosa...

La regola di Ronaldo: "Dopo le 22..."

Nel video, Ronaldo parla della sua routine mattutina quotidiana: "Mi sveglio e faccio subito una doccia fredda. Poi bevo dell'acqua e raggiungo i miei figli per abbracciarli. Poi esco per vedere la luce del sole in modo che il mio cervello capisca che è già mattina. Poi faccio colazione con la mia famiglia con un caffè". Tra le regole più particolari però, che ha subito catturato l'attenzione dei tifosi, c'è quella di non usare il cellulare dopo le 22: "È una cosa importante. Non parlo al cellulare dopo le 22:00, non mi piace parlare di notte perché questo riattiva il mio cervello prima del riposo. Quindi, dopo le 22:00 non chiamatemi".