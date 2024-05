Maxi multa per Morata e Alice Campello a Madrid: l'assurdo motivo

Multa di 22mila euro ad Alvaro Morata e Alice Campello dal Comune di Pozuelo de Alarcon, situato nella comunità autonoma di Madrid. Il motivo? La coppia ha abbattuto senza permesso i cinque alberi presenti nella lussuosa villa che possiede nel complesso residenziale La Finca, tra i più elitari della zona. Qui vivono molti calciatori dell'Atletico e del Real Madrid. Qualche tempo fa i coniugi Morata hanno richiesto una licenza urbanistica per realizzare lavori sulla casa, per poter ampliare alcune zone e aree sportive ma qualcosa è andato storto. Il calciatore e la moglie sono stati sanzionati per cattiva condotta per non aver rispettato la legge 8/2005, del 26 dicembre, sulla protezione e la promozione degli alberi urbani nella Comunità di Madrid. Non è la prima volta che capita una situazione del genere nel mondo del calcio: qualche tempo fa Sergio Ramos e Pilar Rubio hanno ricevuto una multa di 250.000 euro per l'abbattimento di 90 alberi durante una ristrutturazione a La Moraleja. La sanzione è stata però provvisoriamente sospesa a seguito di un ricorso.