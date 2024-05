Mbappé compra una mega villa a Madrid: il suo nuovo vicino di casa è un attore di Hollywood

Mbappé a Madrid: il suo vicino di casa è Richard Gere

Ma nel corso degli anni la comunità ha attratto un gruppo di volti molto famosi, tra cui l'attore americano Richard Gere che tempo fa ha comprato una proprietà a La Moraleja per 11 milioni di euro. Il divo di Hollywood, che dunque sta per diventare il nuovo vicino di casa di Mbappé, si è trasferito in Spagna per amore: dal 2018 è sposato con la spagnola Alejandra Silva, giornalista e attivista politica. Una nuova vita che l'attore, che non aveva mai lasciato gli Stati Uniti prima di incontrare la moglie, ha iniziato con fervore. E anche Mbappé sembra davvero entusiasta del suo imminente trasloco in Spagna...