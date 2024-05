Federico Chiesa, matrimonio in Toscana con Lucia Bramani: tutti i dettagli

Fervono i preparativi per il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani, che verrà celebrato quest'estate. Dopo la proposta di nozze a dicembre, l'attaccante della Juve e la modella hanno iniziato a darsi da fare con i preparativi. Pare abbiano scelto la Toscana per il grande evento, ma la data non è ancora stata ufficializzata. I due fanno coppia dal 2022 e sono pronti a giurarsi amore eterno.