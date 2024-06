Keylor Navas denunciato per lavoro nero da una sua ex guardia armata

Keylor Navas è finito nei guai : l'ex portiere del Paris Saint-Germain sarebbe stato denunciato da un suo ex dipendente alla procura di Versailles. Il denunciante ha lavorato per Navas per quasi due anni senza contratto di lavoro e ha raccontato tutto all'emittente francese BFM TV.

Navas, la denuncia dell'ex guardia armata

L'ex dipendente di Navas ha raccontato di aver lavorato per lui per 20 mesi come assistente a addetto alla manutenzione della sua casa a Parigi. 60 ore settimanali per 3200 euro in contanti, senza busta paga e contringendolo a vivere in un seminterrato umido e senza finestre. Il portiere, stando a quanto raccontato, aveva anche espressamente richiesto di essere armato di fucile al suo ex dipendente. Arma che Keylor Navas si divertiva a usare l'arma nel suo giardino insieme agli amici o nel cuore della notte (il portiere ha una licenza di tiro). "Sono fatti che possono essere considerati al limte della schiavitù moderna": così ha commentato a BFM TV l'avvocato dell'ex guardia armata Yassine Yakouti.