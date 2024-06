Per Lorenzo Pellegrini cadono le accuse di stalking: la escort ha mentito

La escort che ha denunciato Lorenzo Pellegrini ha inventato tutto

In seguito alle indagini svolte sulla vicenda, i carabinieri hanno accertato la "totale infondatezza della ricostruzione" della ragazza. Non solo non c'è stato alcun comportamento ossessivo messo in atto dal centrocampista, ma i due non si sarebbero neanche mai conosciuti. Sulla vicenda queste sono state le uniche parole di Pellegrini, che su Instagram aveva scritto qualche tempo fa: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto".