Barella di nuovo papà: è nato il quarto figlio del calciatore

Nicolò Barella è diventato papà per la quarta volta a pochi giorni dall'inizio degli Europei 2024. Il calciatore dell' Inter e della Nazionale Italiana ha annunciato sui social network, in un post congiunto con la moglie Federica Schievenin, la nascita del piccolo Romeo . Il primo maschietto dopo Lavinia, Rebecca e Matilde . "Benvenuto amore nostro", ha scritto la coppia. Il piccolo è nato a Milano il 6 giugno alle 14:05. Tra i commenti al post tantissimi Vip tra cui Costanza Caracciolo, Chiara Ferragni, Melita Toniolo, Virginia Mihajlovic e altri nomi dello spettacolo e del calcio italiano.

Il quarto figlio di Barella dopo un momento delicato

Romeo Barella arriva dopo Rebecca, Lavinia e Matilde nate rispettivamente nel 2017, 2019 e nel 2021. Lo scorso dicembre, la moglie di Barella aveva annunciato di essere in dolce attesa rivelando di aver vissuto un periodo molto delicato, senza però svelare troppo: "Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo...con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti".

Chi è Federica Schievenin, la moglie di Barella

Per un lungo periodo Federica Schievenin si è interessata all'attività di famiglia: i genitori gestiscono un negozio di motori mentre il fratello pratica motocross a livello agonistico. Ha lavorato come modella ma successivamente ha preferito concentrarsi sulle tre figlie. Sposata con Barella dal 2018 è stata a lungo criticata perché più grande del marito di ben sette anni. "Se sono stata giudicata perché ho sposato un uomo più giovane? Sempre… Ma non me ne fregava nulla del giudizio delle persone. Hanno sempre da dire grande o piccolo che sia… bisogna vivere fregandosene", ha dichiarato in un'intervista.