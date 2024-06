Marco Asensio, doppia batosta: niente Europei e matrimonio finito dopo un anno

Periodo particolarmente duro per Marco Asensio. Il calciatore non presenzierà agli Europei 2024: non è stato convocato da Luis de la Fuente in seguito agli infortuni dell'ultima stagione che hanno segnato il suo percorso con il Paris Saint- Germain, dove è arrivato nel 2023 dopo sette anni nel Real Madrid. Come se non bastasse, è finito anche il matrimonio tra il giocatore e l'architetto Sandra Garal. La coppia era convolata a nozze solo un anno fa. Da qualche mese i due non si facevano vedere più insieme e ora Asensio ha annunciato la separazione sui social.