Dramma per l'ex Fiorentina Salcedo: assassinata la sorella Paola

Terribile lutto per l'ex Fiorentina Carlos Salcedo : la Procura Generale dello Stato del Messico ha confermato l'uccisione della sorella Paola . La ragazza di 29 anni sembra sia stata uccisa nel tentativo di una rapina all'esterno di un circo.

Paola era una modella e una presentatrice del programma "Lideres del Baño". Sembra che la ragazza sia morta in ospedale dopo i colpi di arma da fuoco che l'hanno colpita. Dramma per salcedo, che era arrivato alla Fiorentina nel 2016 in prestito dal Guadalajara. Conta quasi 50 presenze con la maglia della nazionale messicana e dal 2023 è al Cruz Azul.