Vieri, retroscena sul matrimonio di Inzaghi a Formentera: "Non si aspettava..."

ROMA - È nata la Serie A 2024/2025 : all'' Auditorium RDS ' di Roma è stato presentato il nuovo calendario che vedrà impegnate le venti squadre della massima divisione nazionale in un campionato che si preannuncia avvincente . Al prestigioso appuntamento, che segna l'inizio della nuova stagione calcistica , hanno partecipato due ospiti speciali: gli ex calciatori Ciro Ferrara e Christian Vieri . Stuzzicato dalle domande dei due conduttori dell'evento, Chiara Giuffrida e Lorenzo Dallari , l'ex bomber dell' Italia ha svelato alcuni retroscena sul matrimonio tra Filippo Inzaghi e Angela Robusti , convolati a nozze - dopo oltre sette anni di relazione - lo scorso 18 giugno a Formentera .

Matrimonio Inzaghi, Vieri: "Vi dico com'è andata a Formentera"

Il neo allenatore del Pisa e la wedding planner si sono detti "sì" con tanto di cerimonia da sogno nell'incantevole isola delle Baleari che il 50enne e la 34enne hanno eletto a luogo del loro amore, circondati dall'affetto di amici e parenti. Un evento speciale che non è passato inosservato all''Auditorium 'RDS'. "Com'è andato il matrimonio di Inzaghi?", la domanda del duo Giuffrida-Dallari a uno scatenato Bobo che non ha esitato a rispondere: "Ci sono state mille sorprese", ha sottolineato l'ex attaccante di Inter, Milan e Juve che poi ha aggiunto: "Pippo non si aspettava niente di quello che è successo". Tra gli episodi più emozionanti, la speciale dedica di Fabio Cannavaro all'ex attaccante del Milan: "Non ti vedevo così raggiante da quando abbiamo vinto il Mondiale".