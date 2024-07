Amadeus, il figlio José nel vivaio di una squadra di Serie A: ecco quale

Non solo spettacolo a casa di Amadeus : il conduttore televisivo nei giorni scorsi ha festeggiato un nuovo traguardo in ambito calcistico per il figlio José, che è entrato a far parte delle giovanili di una squadra di Serie A.

Amadeus jr. lascia l'Inter: la sua nuova squadra

Amadeus non ha mai nascosto la sua grande passione per l'Inter, non a caso il figlio si chiama José: l'omaggio a Mourinho, l'eroe del Triplete, è evidente. Finora ha giocato con i nerazzurri, ma, nonostante il tifo, ha deciso di lasciare Milano per andare all'Udinese. Il classe 2009 è un portiere e verrà aggregato alla formazione Under 16. L'ex direttore dell'Area Tecnica dei friulani ha scritto su X: "José, il mio giovane Tacconi, finalmente all'Udinese. Giorno da ricordare".