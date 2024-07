Matrimonio Chiesa e Lucia Bramani: location da sogno, ospiti vip e curiosità

Oggi, 20 luglio 2024, è giorno di matrimoni. Non solo Dybala con Oriana, anche il campione della Moto Gp Bagniaia e Federico Chiesa, che sposerà la compagna Lucia Bramani. Attesi tantissimi ospiti e vip del mondo del calcio e non solo in una location da favola in Toscana. Di seguito, ecco tutte le informazioni sulle nozze.