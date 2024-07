Oriana Sabatini sposa Dybala, la madre confessa tutto in una lettera social

È il grande giorno di Paulo Dybala e Oriana Sabatini: il campione della Roma sposerà la popstar nella loro Argentina con una cerimonia blindatissima. Per l'occasione Catherine Fulop ha voluto condividere sui social una lunga lettera piena d'amore e rivelazioni "a mia figlia che si sposa oggi". "Ad essere onesti non sono brava a scrivere, ma so che sei una parte essenziale e super speciale della mia vita e credo che questo sia il momento giusto per dirtelo - esordisce la mamma della sposa su Instagram - Ti ho sempre sognato, già vivevi nel mio cuore, Oriana, eri parte dei miei sogni e il giorno in cui ho saputo che eri sulla strada, non immagini come il mio cuore ha accelerato. Crescivi dentro di me e confesso che avevo molta paura. ... Era importante per me allattarti, ma non sapevo se ce l'avrei fatta... ti allatta per 3 anni... mi ha fatto pensare che allattarti avrebbe sviluppato in te una sensibilità superiore, empatia, amorevole verso tutti gli esseri di questo mondo. Volevo che tu andassi la persona migliore che chiunque possa conoscere... E un giorno sei arrivata".