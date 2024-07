Chiesa e il fuoriprogramma prima del matrimonio: un tifoso lo chiama e lui...

In attesa di conoscere il suo futuro, Federico Chiesa ha sposato la sua compagna, la modella Lucia Bramani . L'attaccante della Juve, lasciato a casa da Thiago Motta , si è sposato davanti a tanti amici, vip e compagni di squadra, in un'incantevole location in Toscana. A fare scalpore, però, è stato quanto accaduto prima della cerimonia .

Chiesa fermato prima del matrimonio: cosa è successo

Poco prima di recarsi in chiesa, già vestito e pronto per le nozze, Chiesa è stato fermato da alcuni tifosi, che hanno urlato il suo nome. L'attaccante bianconero è stato chiamato a gran voce da un tifoso in particolare, e si è recato vicino a loro per firmare alcuni autografi. Chiesa non si è sottratto e il video di questo piccolo fuori programma è diventato virale sui social.