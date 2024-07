Compleanno De Rossi, il messaggio d'amore della moglie Sarah Felberbaum

Tanti auguri Daniele De Rossi! Il 24 luglio l'allenatore della Roma ha compiuto 41 anni. Per l'occasione la moglie Sarah Felberbaum ha condiviso su Instagram una serie di foto insieme al marito. "Tu sei l'amore mio", ha scritto l'attrice. Tra le storie ha invece aggiunto: "Ti amo follemente". Un messaggio che ha subito fatto il pieno di like e commenti sui social. "Grazie a te che fai stare bene il nostro mister", ha scritto una tifosa. "Che spettacolo che siete, due anime che si incastrano alla perfezione", ha aggiunto.

La storia d'amore tra Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si amano dal 2011. Si sono conosciuti in un ristorante romano: un colpo di fulmine per entrambi e da allora non si sono più lasciati. La coppia è convolata a nozze alle Maldive nel 2015. Per il mister è stato il secondo matrimonio dopo quello naufragato con Tamara Pisnoli, che l'ha reso padre di Gaia. Dalla Ferlberbaum, attrice e conduttrice italo-inglese, De Rossi ha invece avuto i figli Olivia e Noah.