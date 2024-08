Morata, la nuova vita senza Alice Campello: dove vive a Milano e con chi

La nuova vita di Alvaro Morata senza Alice Campello è in Italia, dove il calciatore si è trasferito per giocare nel Milan. Il giocatore è stato paparazzato da Chi con sguardo cupo e faccia pensierosa. Non è un momento semplice, complice anche l'ultimo infortunio. Nelle immagini pubblicate dalla rivista è senza fede al dito, con le ciabatte dell'hotel a 5 stelle in cui alloggia in zona San Siro. Morata oggi vive nell'hotel Melià e da lì la sera non esce mai. Preferisce rilassarsi nel ristorante MaMi, all'interno dell'albergo, dove si è concesso qualche birra con autista e fisioterapista di fiducia.