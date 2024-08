Luis Enrique e l'emozionante ricordo della figlia Xana: "Era come il suo papà"

Arriva il documentario su Luis Enrique. A produrlo la piattaforma spagnola Movistar Plus+, che mostrerà il profilo più intimo e privato dell'ex calciatore oggi allenatore del Paris Saint-Germain. Previsto per settembre si intitola "Non avete idea", titolo scelto personalmente da Enrique. Nel corso dell'ultimo anno Luis ha aperto alle telecamere le porte del suo spogliatoio, del suo ufficio e della sua casa per offrire una nuova prospettiva sulla sua vita di allenatore che unisce la sua frenetica attività lavorativa ad una vita personale e familiare segnata dalla morte della figlia Xana, avvenuta nel 2019. "Era incredibile, molto competitiva, molto coraggiosa, divertente... era come suo padre!", afferma Enrique nel promo.