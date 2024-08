Szczesny, le commoventi parole della moglie dopo il ritiro: "Solo noi sappiamo..."

Szczesny, la moglie Marina lo omaggia sui social: "Sei un eroe"

"Quando ci siamo conosciuti nel 2013, non avevo capito come fosse la vita accanto a un calciatore professionista", spiega con un lungo post social la moglie dell'ex numero uno di Juve e Roma. "Non sapevo nemmeno che avrei condiviso la mia vita con una LEGGENDA del calcio polacco. È stato un grande piacere sostenerti per 11 anni della tua fantastica carriera! E vederti crescere come giocatore, ma soprattutto come uomo, marito e padre. Avete regalato a tutta la nostra famiglia esperienze indimenticabili e grandi emozioni per le quali vi ringraziamo di cuore. Sarai sempre un eroe per noi, e soprattutto per nostro figlio, al quale hai trasmesso l'amore per il calcio. Solo la famiglia più stretta e vicina di un giocatore è in grado di capire l'enorme sacrificio che comporta giocare ad alti livelli per così tanti anni. Ecco perché sosteniamo la tua decisione anche se ci dispiace un po' di non poterti più ammirare in campo. Qualcosa finisce ma... è solo l'inizio per noi quattro. Siamo così emozionati per questo! Ti amiamo Wojtus", scrive sul proprio profilo Instagram la moglie Marina, condividendo un video a dir poco struggente con tutti i momenti più emozionanti della carriera di Szczesny.