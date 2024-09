Cristiano Ronaldo brilla con diamanti unici e la spilla nasconde un segreto

Ai sorteggi della Champions League a Monaco Cristiano Ronaldo è apparso elegante come sempre, sfoggiando diamanti dal valore di 7.6 milioni di dollari. Il pezzo più accattivante del look, e che ha subito catturato l'attenzione di tutti, è stata sicuramente una spilla Akh-Ba-Ka High Jewelry della collezione Beyond The Light di Messika, con un diamante da 33 carati, ricavato da una rara pietra grezza di 110 carati scoperta nella miniera Lucara Diamond in Botswana. La stessa miniera dove è stato scoperto il secondo diamante più grande del mondo la scorsa settimana.