La figlia di Mihajlovic di nuovo mamma: il nome da brividi del nipote di Sinisa

Fiocco azzurro nel Genoa e nella famiglia dell'indimenticato Sinisa Mihajlovic, la cui figlia Virginia è diventata mamma per la seconda volta come rivelato sui social da suo marito Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa .

Fiocco azzurro per Virginia Mihajlovic e Vogliacco: la scelta del nome

"È nato Sinisa Leone Vogliacco" ha scritto il calciatore rossoblù in una storia Instagram, svelando così il nome scelto in onore del nonno dalla coppia che vede ora allargarsi la famiglia con l'arrivo di un fratellino per la piccola Violante, nata invece nel 2021. "Grazie amore, sei una forza della natura" la dolce dedica finale di Alessandro per la sua Virginia.

Sui social il benvenuto di nonna Arianna al nipotino di Sinisa

Una notizia che ha rallegrato e riempito d'orgoglio anche Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa che è diventata così di nuovo nonna: "È nato Leone Sinisa .....Un Supereroe come Suo Nonno" ha scritto su Instagram postando la foto del neonato nipotino.