Maurizio Schillaci, dramma per l'ex Lazio: "Vive per strada, sta male"

Mentre il mondo del calcio è in ansia per le condizioni dell'ex bomber azzurro Totò Schillaci, ricoverato da domenica scorsa in ospedale a Palermo per una polmonite, continua a vivere la sua vita difficile il cugino Maurizio , anche lui ex calciatore e oggi 62enne 'clochard'.

Da pupillo di Zeman a senzatetto: la parabola del cugino di Totò

Pupillo di Zdenek Zeman ai tempi del Licata, in carriera ha vestito anche le maglie di Lazio, Palermo, Messina, Rimini e Juve Stabia ma alla fine di una carriera condizionata dagli infortuni, dopo essere entrato nel tunnel della droga, si è ritrovato a vivere da senzatetto nella sua Palermo. Ora ha problemi di salute e a prendersi cura di lui e del suo cane Ciccio stanno provando alcuni volontari, tra i quali c'è Giusy Caldo che nei giorni scorsi ha lanciato un appello sui social.

Maurizio Schillaci, i problemi di salute e l'appello social

"Come sapete stiamo aiutando Maurizio Schillaci il *clochard* con il cane di piazza verdi (teatro Massimo) - ha scritto Giusy in un post pubblicato su Facebook -. Sta facendo un percorso sanitario, esami etc e noi lo aiutiamo con la gestione del suo cane. Maurizio si trova in uno stato di denutrizione importante. È stanco di alimentarsi con pietanze acquistate (panini, pasta al forno etc). Mi ha detto che gli mancano i sapori di casa e non quelli delle gastronomie. Ed allora vi chiedo... Riusciamo ad organizzare dei turni e cucinare un pochino l'uno portando delle cose cucinate fatte in casa? Se ti va di aiutarci scrivimi".

La vita in strada con il suo cane Ciccio

Un appello raccolto da altri palermitani, pronti a dare una mano anche come 'dog sitter': "Palermo. Ho degli amici e delle amiche strepitose e pronte ad aiutare sempre - ha scritto ancora nelle ultime ore Giusy Caldo sui social -. Ed è così che oggi Simonetta che in genere vediamo in veste notturna nei locali del centro storico oggi si è trasformata in tata di Ciccio per aiutarci. Maurizio Schillaci oggi aveva l'ennesimo appuntamento in ospedale per un controllo, invece di spostare Ciccio in pensione per poche ore oggi ha fatto lunghe passeggiate e ricevuto coccole da Simonetta. Maurizio sta sistemando delle cose nella sua vita e noi lo stiamo supportando". E insieme a Giusy sono in tanti a fare il tifo per lui.