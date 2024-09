Cristiano Ronaldo meglio di Taylor Swift: il calciatore spiazza tutti

Tutti i numeri di Cristiano Ronaldo su Youtube

Quello di Cristiano Ronaldo su Youtube è diventato anche il primo canale a raggiungere più velocemente un milione di iscritti in soli novanta minuti. Ha inoltre battuto il record di 10 milioni di iscritti in meno di 24 ore. In più con i suoi 37 video caricati, Ronaldo ha già totalizzato oltre 443 milioni di visualizzazioni, con una media di 11,7 milioni di visualizzazioni a video. Di questo passo Ronaldo rischia di diventare la celebrity più seguita su Youtube, come succede già su Instagram, dove è seguito da un miliardo di follower e ha così battuto l'eterno rivale Leo Messi ma anche giovani star molto amate come Selena Gomez.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo grazie a Youtube

Il canale Youtube rappresenta l'ennesima fonte di guadagno per Cristiano Ronaldo: la piattaforma paga attualmente i suoi creator circa 6 dollari per mille visualizzazioni. Solo a 72 ore dalla creazione, il giocatore ha già guadagnato cifre a sei zero.