Beckham e il bel gesto al funerale di Eriksson: la reazione commossa di Nancy Dell'Olio

David Beckham non poteva mancare per l'ultimo saluto a Sven Goran Eriksson . Lo svedese ha lavorato insieme all'ex Manchester United nel suo periodo sulla panchina dell'Inghilterra. Dal 2001 al 2006 si è creato un legame indissolubile tra i due.

Funerale Eriksson, Beckham in Svezia per l'ultimo saluto

Intorno alle 8:45 di questa mattina, Beckham è arrivato nella chiesa di Fryksande di Torsby, in Svezia, per il funerale dell'ex allenatore. Le fotocamere lo hanno immortalato mentre abbracciava una commossa Nancy Dell'Olio, compagna di Eriksson dal 1998 al 2007. Beckham ha omaggiato anche tutti i componenti della famiglia di Eriksson, dal papà 95enne alla figlia Lina. L'ex allenatore aveva raccontato che, qualche mese prima che morisse, Beckham gli aveva fatto visita nella sua villa in Svezia per passare un'intera giornata con lui. L'inglese non si era presentato a mani vuote: sei litri di vino delle annate più significative per Eriksson.