Donnarumma, il primo video con il figlio commuove il calcio: tutti i commenti vip

Donnarumma diventa papà: tantissimi messaggi sui social

Tantissimi like e commenti al post su Instagram del portiere del Psg, anche da parte di vip, amici e colleghi nel mondo del calcio. Ci sono i compagni di squadra al Psg come Fabian Ruiz, Soler, Ugarte e Hakimi, o i compagni di Nazionale come Pellegrini, Calafiori e Zaccagni. Non mancano anche altri portieri come De Gea o Reina, o anche altri personaggi famosi come Pio e Amedeo, Elisabetta Gregoraci e Simona Ventura. Tutti per fare le congratulazioni al nuovo papà.