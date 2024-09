Dovbyk gol con la Roma, arriva l'esultanza social della moglie: il messaggio

Yuliia Dovbyk esulta sui social per il primo gol del marito Artem con la Roma contro il Genoa . "Il mio amore, orgogliosa di te", ha scritto su Instagram la donna, che ha seguito la partita da casa. Yuliia è da sempre un sostegno molto importante per l'attaccante ed è stata molto felice del trasferimento nella Capitale. I due sono legati da tantissimi anni, sono diventati marito e moglie nel 2020 e hanno una figlia di due anni, la piccola Kira.

Chi è la moglie di Dovbyk

Laureata in Marketing e Giornalismo, la moglie di Dovbyk gestisce un'agenzia di comunicazione: si occupa dell'immagine di diverse celebrità ucraine. Anche di quella del marito: è infatti Yuliia a gestire le strategie social e non solo del calciatore giallorosso. Nell'ultimo periodo ha inoltre organizzato diversi eventi e campagne di beneficenza per sostenere il suo popolo.