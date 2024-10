Scandalo Walker: la moglie chiede un grosso assegno per salvare il matrimonio

La telenovela personale di Kyle Walker continua . Dopo che sua moglie - incinta del quarto figlio - ha scoperto che il giocatore ha avuto un secondo bambino dall'amante Lauryn Goodman , lo ha cacciato di casa. Nonostante cerchino di mantenere un rapporto cordiale per il bene dei bambini, Annie Kilner ha assicurato agli amici più stretti che non sono tornati insieme. Ma la donna potrebbe ricucire il legame ad una condizione: secondo quanto riporta il The Sun, la Kilner vorrebbe metà del patrimonio del difensore del Manchester City.

La moglie di Kyle Walker vuole metà del suo patrimonio

Annie Kilner vuole metà del patrimonio da 27 milioni di sterline di Kyle Walker. Solo con quella somma in tasca l'ex modella sarebbe disposta a cercare di salvare la loro relazione. "Kyle e Annie stanno litigando praticamente su tutto. Lei gli ha detto che prenderà in considerazione di riprovarci solo se lui le darà prima metà dei suoi soldi. - ha spifferato una fonte - Le è stato detto che ha diritto a metà della sua ricchezza se si lasciano, e non vuole che un altro centesimo della sua quota vada a Lauryn. Vuole l'indipendenza e la sicurezza che il divorzio le porterebbe, ma vuole anche provare a tenere unita la sua famiglia allo stesso tempo".

Kyle Walker e la storia della cognata

"Annie e Kyle hanno parlato con gli avvocati per far sì che questo accordo finanziario si concretizzi. Lui è felice che lei abbia i soldi perché vuole una sicurezza per loro, indipendentemente da come finirà la loro relazione. Kyle vuole sicurezza finanziaria per Annie e i suoi ragazzi. La loro relazione cambia di settimana in settimana", ha chiarito la gola profonda. A peggiore il conflitto tra i due coniugi anche il fatto che la sorella di Annie, dunque la cognata di Walker, abbia avuto di recente un bebè da un uomo sposato dopo aver criticato a lungo il calciatore. Un dejavù che ha ferito, e non poco, la Kilner.