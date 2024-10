Ballack smentisce le voci sulla fidanzata Sophia: "Menzogne"

Le foto pubblicate di recente sui social dal 48enne Michael Ballack insieme alla modella e influencer 21enne Sophia Schneiderhan (scattate durante una romantica vacanza sull'isola di Sylt, sul Mare del Nord, organizzata per festeggiare il compleanno dell'ex campione di Bayern Monaco e Chelsea), hanno in qualche modo 'ufficializzato' la loro relazione e hanno fatto molto discutere.

Ballack smentisce sui social le voci sulla fidanzata

A scatenare la polemica non tanto la differenzà di età tra l'ex calciatore della nazionale tedesca e la sua compagna, ma le voci circolate nei mesi precedenti secondo cui la ragazza era amica del secondogenito di Ballack, Emilio, morto a 18 anni nel 2021 a causa di un tragico incidente in quad mentre era in vacanza con la famiglia a Villas do Mar, in Portogallo. Voci che sempre sui social lo stesso Ballack ha tenuto a smentire: "A causa delle recenti segnalazioni dei media, mi sento costretto a fare il seguente chiarimento - ha scritto l'ex centrocampista sul proprio profilo Instagram -: la mia compagna di vita Sophia non è né l'ex ragazza del mio defunto figlio né era sua amica. Porteremo avanti un'azione legale contro queste menzogne e vi chiederemo di rispettare la nostra privacy".