Alena Seredova risponde ai fan sul matrimonio di Buffon: "Continuerò a..."

Matrimonio Buffon-D'Amico, la reazione della Seredova

La modella e attrice ha parlato della cerimonia sui suoi social. Queste le sue parole sul suo profilo Instagram dopo la domanda di un follower: "Non ho risposto ai miei amici giornalisti che mi hanno contattato. Ho promesso di non andare in nessuna trasmissione, anche di persone alla quale sono affezionata. Perciò continuerò con questo filone".

La Seredova sulla possibile introduzione del reato di adulterio

In una storia precedente, la Seredova si era espressa sulla possibile introduzione del reato di concubinato e adulterio: "Già adesso sono piene, immagina se apassasse una cosa del genere. Direi proprio che basterebbe che tutti tornassimo a certi valori. Non penso che serva la legge".