Esonero De Rossi, la rivelazione della moglie Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum ha commentato per la prima volta l'esonero di Daniele De Rossi, suo marito dal 2015. Dopo la scelta della Roma la coppia è volata in Islanda per un viaggio romantico quanto avventuroso. L'attrice ha postato una serie di scatti della vacanza tra cui una borsa con la scritta "F**k it, let's go to Iceland", ovvero "Vaf******o, andiamo in Islanda". Questa la reazione di Sarah, come precisato poi nella didascalia: "La prima foto riassume la mia reazione alla notizia", ha scritto.