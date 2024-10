Caos Corbetta, a Morata il Tapiro d'Oro per la vicenda della nuova residenza

Morata: "Ballarini? Gli manderemo la maglia del Milan"

Un dissing diventato ormai celebre sui social, tanto che Morata ha voluto 'rincarare' la dose ironizzando così sull'accaduto: "Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto. Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città", scherza Morata, riferendosi al fatto che il sindaco è un tifoso sfegatato dell’Inter. "L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo. Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista", sottolinea il numero 7 del Milan. Quando l’inviato, Valerio Staffelli, gli chiede se cambierà casa, Morata non si sbliancia: "Non lo so, probabilmente". Per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus è il primo Tapiro d’oro della carriera.