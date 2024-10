Antonela Roccuzzo svela la grande preoccupazione di Messi a Miami

In una lunga intervista a Haute Living Antonela Roccuzzo, la moglie di Leo Messi, ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla loro nuova vita a Miami. "La mia quotidianità è abbastanza normale. - ha raccontato - Ci ??alziamo presto, portiamo i bambini a scuola e poi vado in palestra o provo a fare un po' di attività fisica". La 36enne nell'ultimo periodo si è affermata come fashion influencer e ha iniziato a lavorare con prestigiosi marchi . "Il resto della mattinata e della giornata lo dedico al lavoro. Se ho una riunione, un evento o un impegno di lavoro, provo a programmarlo mentre i bambini sono a scuola. Nel pomeriggio mi concentro sul trascorrere del tempo con loro. Partecipiamo alle loro attività extrascolastiche, ceniamo presto e poi è ora di dormire", ha aggiunto.

La nuova vita di Leo Messi a Miami con moglie e figli

Antonela Roccuzzo ha svelato la grande preoccupazione condivisa con Messi dopo il suo ingaggio all'Inter Miami: "Il trasferimento da Parigi alla Florida è stato molto facile e ne siamo tutti contenti. La nostra principale preoccupazione era che ai bambini non piacesse o non si adattassero bene, ma fin dal primo giorno si sono adattati molto bene". E poi: "La sorpresa più grande per noi è stata la calorosa accoglienza che abbiamo ricevuto al nostro arrivo. "Sapevamo che sarebbe stato speciale, ma ha superato tutte le nostre aspettative". Cosa fa la famiglia Messi negli Stati Uniti? "Amiamo poterci dedicare alle attività all'aria aperta (quando non fa troppo caldo), trascorrere la giornata in spiaggia o fare un barbecue a casa con gli amici. Se possiamo, ci godiamo anche le vacanze a Orlando per visitare la Disney o la Universal e divertirci con i bambini", ha spiegato Antonela.