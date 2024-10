Paredes, il terzo figlio si chiamerà come un famoso calciatore

Leandro Paredes aspetta il terzo figlio dalla moglie Camila Galante . Dopo aver annunciato la novità sui social la coppia ha organizzato un geneder reveal party per rivelare il sesso del bebè. Dalla scatola sono usciti numerosi palloncini celesti: il nascituro sarà un maschietto. Ed è già stato scelto il nome: si chiamerà Lautaro, come Lautaro Martinez . "Lauti sta arrivando", ha scritto Paredes sui social.

Il terzo figlio di Paredes si chiamerà Lautaro

Dopo il pareggio con il Venezuela, Paredes ha approfittato del suo giorno libero per organizzare con la moglie una grande festa in famiglia e svelare a tutti sesso e nome del terzo figlio in arrivo. Il calciatore e Camila sono già genitori di due bambini: Victoria e Giovanni.