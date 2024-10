"Morata e Alice Campello vivono insieme a Milano": tutta la verità dalla Spagna

MADRID (SPAGNA) - Alvaro Morata e Alice Campello alla fine non riescono a stare lontani: non come coppia, ma come genitori. Dopo la separazione di agosto, il 31enne attaccante del Milan (che di recente ha confessato di aver dovuto affrontare un periodo di forte depressione ) e la 29enne influencer italiana sono tornati a vivere nella stessa città . E in Spagna fanno il 'punto' sulla situazione della coppia.

Morata e Alice Campello: la verità dalla Spagna

"Alvaro e Morata hanno iniziato loro nuova vita, separati ma sempre vicini" spiega il sito spagnolo 'Hola', sottolineando come "l'influencer trasuda entusiasmo in questa fase in cui sembra finalmente che la famiglia sia di nuovo molto unita (fisicamente), anche se, per il momento, le loro strade continuano a correre separate. Alice e Morata stanno insieme a Milano, ma separati, e in ogni caso il loro legame, il loro comune denominatore e il centro di gran parte delle loro decisioni saranno sempre i figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella". In sintesi: non vivono insieme ma sono vicini per il bene e la serenità dei bambini.