"Alice Campello controllava Morata": ma lui svela i veri motivi della rottura

Una separazione che continua a far parlare di sé. Non si fermano le teorie sui motivi dietro alla rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata . Anche se i diretti interessati hanno sempre smentito tradimenti o particolari liti agli Europei , le voci sul perché sia finita tra una delle coppie più amate del mondo del calcio (e non solo) continuano a circolare. "Incomprensioni", avevano subito messo in chiaro loro in agosto, quando avevano annunciato al mondo la fine del loro matrimonio dopo 8 anni d'amore e 4 figli. Problemi di salute, depressione e attacchi di panico , aveva svelato la scorsa settimana l'attaccante del Milan in un'intervista. Ma il gossip non si è fermato.

Morata e Alice Campello: "È finita perché lei gli impediva di vedere la famiglia"

Secondo le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Alexia Rivas, uno dei problemi alla base della rottura sarebbe il rapporto di Alice Campello con la famiglia Morata. La giornalista spagnola ha spiegato che l'attaccante rossonero non cenava con i suoi genitori da 9 anni, lasciando intendere che quella che ora è la sua ex moglie avrebbe avuto grandi responsabilità in questo. "Nell'ultima partita, Alvaro dice ad Alice di volere la sua famiglia fosse in campo, al che lei risponde che lei e la sua famiglia non si sarebbero riunite nello stesso posto", ha aggiunto la giornalista. Alice si sarebbe rifiutata categoricamente di far scendere in campo i genitori di Morata per festeggiare con il figlio dopo la vittoria di Euro 2024. "Io e due miei amici saremo in campo", avrebbe detto Alice.

Morata smentisce le voci sui motivi della separazione da Alice Campello

Dopo queste dichiarazioni, è stato lo stesso Morata a smentire categoricamente. Contattato dal giornalista Javi de Hoyos, Morata ha confermato di non aver mai avuto la sensazione che Alice Campello lo controllasse o che cercasse di allontanarlo dalla sua stessa famiglia. Ha poi ribadito l'affetto che lo lega a lei, che è sempre stata una persona meravigliosa in tutti gli anni che sono stati insieme e ha affermato di amarla ancora molto, oltre ad avere molto rispetto per lei.