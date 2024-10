L'ex Real sconvolto: si tatua il nome della figlia, ma il padre è un altro

Si tatua il nome della figlia, ma il test del DNA lo smentisce

La content creator e il calciatore mesi fa avevano annunciato sui social la gravidanza della fidanzata. Fidanzata che però ci ha messo poco a diventare ex dopo il test di paternità: quest'ultimo ha attestato che Vinicius Tobias non è il vero padre della piccola Maitê. Il problema è che il giocatore dello Shakhtar, impaziente di conoscere sua figlia, si era tatuato il suo nome scrivendo "Maitê ti amo". Ingrid Lima ha raccontato la sua versione dei fatti in una storia Instagram, mentre il giocatore si è chiuso nel silenzio dopo il grande imbarazzo per la situazione.

La spiegazione della madre

La ragazza ha spiegato che si erano presi una pausa e durante questo tempo abbia avuto un'altra relazione da cui sarebbe nata la figlia. Questo quanto scritto da Ingrid Lima in una storia Instagram: "Come tutti già sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius. Lasciatelo stare. È stata su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maitê fino alla conclusione dell'intervento. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio per il futuro, sperando che possa continuare la sua vita in pace".