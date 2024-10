Virgina Mihajlovic in lacrime svela il sogno di Sinisa: il ricordo è struggente

Nel nome di Sinisa. Virginia Mihajlovic non smette di ricordare e onorare la memoria di papà Sinisa, scomparso nel dicembre 2022 dopo una lunga malattia. Ospite a Verissimo, la figlia secondogenita dell'ex Lazio ha voluto ricordare il padre con parole splendide, svelando anche un retroscena dolcissimo su quello che era il suo sogno. Virgina è da poco diventata mamma del suo secondo figlio, avuto dal marito Alex Vogliacco, difensore del Genoa e legatissimo a Mihajlovic. Il piccolo Leone Sinisa ha preso il suo secondo nome proprio dal nonno che non ha mai conosciuto. "Lo sento sempre con me - ha detto - per me è come se fosse ancora qui, è difficile quando realizzo che non c'è più ma so che è sempre con me. Una cosa bella che ha detto mia mamma è che ho reagito alla morte di papà con la vita".