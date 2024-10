Diletta Leotta a Verissimo, sorpresa di Karius in diretta: "Come avete fatto?"

Diletta Leotta non si ferma mai. Tanto lavoro (a breve partirà alla conduzione del reality show La Talpa) ma anche casa, famiglia e affetti. "È stato un anno pieno, bellissimo e credo che, a volte, bisognerebbe fermarsi e riflettere - ha detto la conduttrice di Dazn, che quest'estate ha sposato il suo Loris Karius a Vulcano - Devo dire che sono tanto felice in questo momento della mia vita". Anche grazie alla vita da neo mamma. "Aria sta crescendo a una velocità incredibile, io non vorrei perdermi nemmeno un minuto con lei. Ad esempio, in questo periodo sono stata lontana da casa per alcune settimane per La Talpa ed è stato difficilissimo lasciarla, quando sono tornata lei camminava. Io sono felicissima del suo rapporto con Loris perché è un papà molto presente, è stata con lei in Germania e sono molto legati. La nostra bambina ci sta facendo crescere e sta rinforzando ogni giorno di più il nostro amore, sono felicissima perché ci aiuta anche mia mamma che è una nonna rodata, dato che ha 9 nipoti". E proprio il marito, portiere ex Liverpool, le ha dedicato una bellissima sorpresa in diretta.