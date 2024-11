Adriano shock: il video nella favela preoccupa tutti

ROMA - Nella nostra Serie A ha fatto parlare di sè in campo e fuori dal rettangolo verde, per i problemi di depressione e alcolismo che lui stesso ha rivelato di aver dovuto affrontare ai tempi in cui giocava con l'Inter. E ora Adriano torna a far preoccupare i tifosi e gli appassionati di calcio per alcuni recenti video presto divenuti virali in rete.

Adriano shock: beve birra a piedi nudi nella favela

Ex attaccante di Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, San Paolo, Roma, Corinthians, Atletico Paranaense e Miami United oltre che della Selecao (48 presenze e 27 gol in verdeoro), il 42enne Adriano è stato infatti immortalato in alcuni filmati in cui lo si vede bere birra a piedi nudi in una favela in Brasile, circondato da diverse persone. Non è la prima volta che l'ex 'Imperatore' viene visto in situazioni simili e ancora una volta i suoi fan tornano a preoccuparsi per lui.