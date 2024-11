Borja Mayoral, che spavento per l'ex Roma: rogo in casa, nessun ferito

MADRID (SPAGNA) - Grosso spavento per Borja Mayoral, attaccante del Getafe con un passato alla Roma tra il 2020 e il 2022: secondo i media iberici, un incendio è infatti scoppiato nella casa del classe 1997 situata nei dintorni di Madrid mentre il ragazzo era impegnato in una premiazione. Il rogo, secondo fonti citate dall'agenzia spagnola Efe, non ha per fortuna provocato feriti ma sarebbero stati registrati diversi danni materiali.