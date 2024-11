Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, gender reveal pazzesco per il secondo bebè in arrivo

Il gender reveal party della figlia di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli

La festa di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli è iniziata con una cena, con la tavola allestita con fiori rosa e celesti. A bordo piscina ha avuto luogo la scoperta del sesso del bebè, con dei fumogeni rosa. Il giocatore ha poi calciato un pallone che rompendosi ha sprigionato una polverina rosa e dello stesso colore era anche l'interno della torta. Top secret per il momento il nome della nascitura.

Zoe Cristofoli di nuovo incinta

"Ci sono cose che vorresti tenere solo per te... che alla fine vale la pena di condividere", ha scritto Zoe Cristofoli su Instagram per poi aggiungere: "Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima, chi ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario infatti si vede quasi svengo e ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minuteeee. Ti aspetto vita mia". Theo Hernandez ha invece affermato: "Ti aspettiamo principessa".