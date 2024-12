"Morata e Alice Campello tornano insieme": arriva il gesto inaspettato di lui

La separazione di Alice Campello e Alvaro Morata , annunciata dai diretti interessati quest'estate , ha messo sotto sopra il mondo del gossip sportivo. Come due novelli Jennifer Aniston e Brad Pitt , i due hanno scioccato fan e tifosi ufficializzando la fine di un amore che sembrava perfetto e destinato a durare per sempre. Ma c'è chi non si arrende e ancora continua a sperare in un ritorno di fiamma: possibile? In tanti pensano di sì, soprattutto dopo l'ultimo gesto dell'attaccante del Milan .

Alice Campello a Dubai: cosa ha fatto Morata

In questi giorni Alice Campello è volata a Dubai e sui social ha mostrato alcune bellissime foto che la ritraggono in spiaggia in bikini. Gli scatti social sono piaciuti a tanti, compreso Morata, che non ha tardato a mettere il suo "like" al post Instagram. Non una prima volta, anche se Alvaro finora si era limitato a qualche reaction alle foto con i figli pubblicate dall'imprenditrice veneta. Che si tratti di un segno che preannuncia un riavvicinamento? In tanti sui social sono pronti a scommettere di sì, ai posteri l'ardua sentenza.