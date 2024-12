Thuram si trasferisce a casa Ferragnez. Quanto paga al mese il calciatore dell'Inter

La casa di City Life dove Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto per cinque anni ha un nuovo inquilino: Marcus Thuram. Il calciatore dell'Inter si è trasferito nell’attico da 477 metri quadrati, che si trova all'undicesimo e ultimo piano della residenza disegnata da Zaha Hadid. L'immobile era tornato sul mercato lo scorso gennaio, quando i Ferragnez si erano trasferiti nel nuovo superattico di Libenskid 2 sempre a City Life prima che la coppia entrasse in crisi per poi separarsi definitivamente prima della fine dell'anno. Per mesi quella casa è rimasta sfitta a causa della grande metratura e dell'elevato costo di affitto, 35mila euro al mese. Un mese fa l'agenzia di case di lusso ha proposto l'immobile a Thuram, che non si è fatto sfuggire l'occasione di prendere possesso dello splendido attico, che i fan di Fedez e Chiara Ferragni conoscono molto bene visto che nei cinque anni di amore è stato ampiamente documentato sui social.