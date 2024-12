L'ex moglie di Keita: "Wanda Nara è stata con mio marito. Icardi aveva il video"

Simona Guatieri parla della relazione tra Wanda Nara e Keita Baldé

Wanda Nara ha sempre negato una relazione con il giocatore senegalese, ma Simona Guatieri ha raccontato tutto al podcast argentino Mitre Live: "Mi sono sposata a maggio 2022 sul Lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno ma quello è stato il giorno della fine. Due mesi dopo, il marito [Mauro Icardi, ndr] della signora [Wanda Nara, ndr] mi ha contattato e mi ha detto che c'era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalla telecamera interna dell'abitazione. Dopo ci fu quel famoso incontro a Dubai... Fu la signora a mandarmi le foto di lei con mio marito a Dubai su WhatsApp con incluse le chat tra i due. Credo che lo abbia fatto perché non gli sono piaciute le parole che abbiamo detto, che non abbiamo niente in comune con quelle persone che vivono di chiacchiere. Forse si è sentita giudicata, non lo so. Quello che so è che una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda delle foto, non so come chiamarla. Non dirò ulteriori dettagli perché sono orribili".