Francesco Acerbi ha sposato Claudia Scarpari: "Grazie per essere sempre al mio fianco"    

Francesco Acerbi si è sposato. Il difensore dell'Inter è convolato a nozze con la compagna storica Claudia Scarpari. Rito civile per la coppia, che ha già due figlie. La sposa ha preferito non indossare il classico abito nuziale bensì un tailleur bianco davvero molto chic. Completo beige, invece, per il giocatore, che ha poi condiviso sui social un dolcissima dedica per la neo moglie: "Amore quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita. Il matrimonio è un passo per un unione ancora maggiore, per vivere per sempre insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco… ti amo e t amerò sempre. Per sempre".